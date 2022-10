USA: l'inflation s'accélère en septembre sur un mois, mais ralentit légèrement sur un an

L'inflation aux Etats-Unis a très légèrement ralenti en septembre sur un an, mais s'est de nouveau accélérée sur un mois malgré la baisse des prix de l'essence, et est restée généralisée, a annoncé jeudi le département du Travail.

La hausse des prix s'est établie à 8,2% par rapport à septembre 2021, quand elle était en août de 8,3% par rapport à août 2021, selon l'indice CPI, qui fait référence. Ce ralentissement est plus léger qu'attendu, et, sur un mois seulement, la progression des prix s'est de nouveau accélérée, grimpant de 0,4% entre août et septembre, contre 0,1% entre juillet et août.