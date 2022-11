Venezuela: le pouvoir et l'opposition signent un accord à Mexico (officiel)

Le pouvoir et l'opposition du Venezuela ont signé samedi à Mexico "un second accord partiel en matière de protection sociale" au terme de négociations suivies de près par les Etats-Unis, la France, la Norvège, le Mexique et la Colombie.

Les représentants du président Nicolas Maduro et de l'opposition ont signé cet accord aux termes de négociations qui représentent "un espoir pour toute l'Amérique latine" et "le triomphe de la politique", a salué le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.