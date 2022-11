Venezuela : reprise des négociations entre Maduro et l'opposition "les 25 et 26 novembre" (Colombie)

Le président vénézuélien Nicolas Maduro va reprendre les négociations avec l'opposition "les 25 et 26 novembre", a annoncé mercredi le gouvernement colombien.

"Les discussions entre le gouvernement de Maduro et l'opposition vénézuélienne reprennent les 25 et 26 novembre", soit vendredi et samedi, a tweeté le président colombien Gustavo Petro, qui aide à sortir le Venezuela voisin de son impasse politique.