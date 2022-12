Washington salue "la stabilité démocratique" au Pérou et félicite la nouvelle présidente

Les Etats-Unis ont salué jeudi le Pérou pour avoir garanti la "stabilité démocratique" et se sont engagés à travailler avec la nouvelle présidente Dina Boluarte, investie après la destitution et l'arrestation de l'ex-président Pedro Castillo.

"Nous saluons les institutions péruviennes et les autorités civiles pour avoir garanti la stabilité démocratique et nous continuerons de soutenir le Pérou et son gouvernement d'union que la présidente Boluarte a promis de former", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.