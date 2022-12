Washington sanctionne des responsables chinois à propos du Tibet

Le ministère américain du Trésor a annoncé vendredi imposer des sanctions à plusieurs responsables chinois en raison de violations des droits humains au Tibet, région chinoise où Pékin est accusé par de nombreux habitants de répression religieuse et culturelle.

Le Trésor annonce dans un communiqué geler les actifs aux Etats-Unis de Wu Yingjie, qui était le dirigeant nommé par Pékin au Tibet entre 2016 et 2021, et Zhang Hongbo, le chef de la police de cette région himalayenne depuis 2018 et présumé toujours en poste, en raison d'accusations de torture et d'exécutions de prisonniers, ainsi que de stérilisations forcées.