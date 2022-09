Washington sanctionne la police des moeurs d'Iran après la mort d'une jeune femme

Washington a annoncé jeudi des sanctions économiques visant la police des moeurs iranienne et plusieurs responsables de la sécurité pour les "violences contre les manifestants", ainsi que pour le sort de Mahsa Amini, une jeune femme morte après son arrestation.

Ces sanctions ciblent "la police des moeurs d'Iran et les hauts responsables de la sécurité iraniens responsables de cette oppression", et "démontrent l'engagement clair de l'administration Biden-Harris à défendre les droits humains et les droits des femmes, en Iran et dans le monde", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué.