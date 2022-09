Xi Jinping va rencontrer son homologue bélarusse en Ouzbékistan 

Le président chinois Xi Jinping va rencontrer en Ouzbékistan son homologue du Bélarus Alexandre Loukachenko, en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a annoncé la télévision publique CCTV sans plus de précisions.

Xi Jinping y a auparavant vu son homologue russe Vladimir Poutine, la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de l'invasion russe Ukraine. Proche allié de la Russie, le Bélarus est membre observateur de l'OCS, bâtie comme un contrepoids à l'influence occidentale et qui regroupe la Chine, la Russie, quatre Etats d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan), l'Inde et le Pakistan.