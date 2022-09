Yémen: 21 combattants séparatistes et 6 membres d'Al-Qaïda tués (sources gouvernementales)

Vingt et un combattants séparatistes et six membres d'Al-Qaïda ont été tués mardi dans une attaque du groupe jihadiste dans le sud du Yémen, ont indiqué des sources gouvernementales et de sécurité à l'AFP.

Selon ces sources, les combattants d'Al-Qaïda ont attaqué des positions des forces séparatistes sudistes de la "Ceinture de sécurité" dans le gouvernorat d'Abyan.