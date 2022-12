Zelensky à Bakhmout, point chaud du front dans l'est de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mardi à Bakhmout, ville que les forces russes tentent de prendre depuis des mois et actuellement le point le plus chaud du front dans l'est de l'Ukraine, a indiqué son service de presse.

"Il a rencontré des militaires, s'est entretenu avec eux et donné des décorations à nos soldats", a indiqué le service de presse de la présidence sans plus de précisions.