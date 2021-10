Depuis 14h00, un week-end de Toussaint en confinement strict

C’est un week-end de Toussaint inédit qui démarre. Depuis 14h00 et jusqu’au mardi 2 novembre à 5 heures du matin, le pays entre à nouveau en confinement strict. L’attestation de déplacement redevient obligatoire. La promenade est autorisée dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile. Le couvre-feu est maintenu pour toute la période, entre 22 heures et 5 heures, sauf dans le cadre de l’activité professionnelle et des situations d’urgence médicale.

Les cultes religieux maintenus

Comme il s’agit du week-end de Toussaint, les cultes religieux sont autorisés, avec une jauge maximale d’un siège sur trois et l’obligation d’appliquer strictement les gestes barrière et la distanciation sociale. Le gouvernement recommande au plus grand nombre de privilégier le recueillement à domicile et de suivre les offices à la radio ou sur Internet.





Une matinée chargée

Pour rappel, l’accès aux cimetières ne sera pas possible le 1er novembre. Ce matin, ceux qui ont pu s’y rendre n’ont pas hésité à se recueillir au pied des tombes de leurs proches. Certains ont essayé à Nouméa, malgré le maintien des espaces fermés mais n'ont pas pu entrer.





Avec cette belle météo, la population a aussi cherché à profiter du soleil jusqu’à la dernière minute. Sur le plan d’eau une grande quantité de bateaux a choisi de prendre le large. Au bord de l’eau, de nombreuses familles avaient les nattes sur la plage et les enfants dans l’eau.