Direct : Yannick Slamet en conférence de presse à 14 heures

Ce jeudi, c'est le membre du gouvernement, Yannick Slamet qui anime la conférence de presse. Il abordera la situation sanitaire. Hier, mercredi, le docteur Thierry De Greslan, président de la commission médicale du CHT affirmait que "l'épidémie évolue de manière exponentielle. On a fait une demande auprès de la Dass pour solliciter la réserve sanitaire. On peut penser que d'ici deux à trois semaines, on sera saturé".

Le nouveau bilan est de 66 patients positifs. Sept personnes sont en réanimation. Deux dans un état grave. Tous les services de la Dass tentent de dépistés les patients parmi les cas contact.

"La situation évolue d'heure en heure, explique Yannick Slamet. Compte tenu de la situation sanitaire en Calédonie, le président Mapou a décidé de mobiliser tout le personnel médical."

" Le gouvernement demande à tous les personnels de santé disponibles, et même les vétérinaires, de se manifester. Il est certains que l'on aura besoin de ces gens qui constitueront une forme de réserve sanitaire."