[DIRECT] Au vaccinodrome de Ko We Kara, un aperçu des inquiétudes des Calédoniens

[16h] Sébastien Lecornu visite actuellement le vaccinodrome de Ko Wé Kara, où " 35 000 personnes ont déjà été vaccinées ", a indiqué Sonia Backès, la présidente de la province Sud qui accompagne le ministre.

Patricia Pèdre, responsable du centre et directrice adjointe de la direction des affaires sanitaires et sociales de la province Sud, a livré au ministre un aperçu des inquiétudes et des questionnements de celles et ceux qui viennent se faire vacciner. Le dialogue et les explications médicales et scientifiques sont nécessaires pour rassurer les futurs vaccinés, explique Patricia Pèdre.

[13h09] Le ministre des Outre-mer quitte le Médipôle. Il retourne en centre-ville de Nouméa pour déjeuner à la résidence du haut-commissaire de la République.

[13h00] Après sa visite du CHT, Sébastien Lecornu doit retourner à la résidence du haut-commissaire de la République. Il déjeunera sur place avec les présidents des aires coutumières.

La tournée du ministre reprendra à 16 heures. Il se rendra au centre de vaccination de Ko We Kara. Sébastien Lecornu prendra ensuite l’avion, destination Ouvéa pour rencontrer les élus et les soignants de la commune.

La question du report soulevé au Sénat coutumier

[12h02] Que s’est-il dit lors de la discussion à huis clos avec les sénateurs coutumiers ? Le président du Sénat coutumier, Yvon Kona, a exprimé la position de l’institution favorable au report du référendum vu les conditions sanitaires. "Parce qu’il va y avoir une période de deuil durant un an", a-t-il souligné.

Selon Yvon Kona, "le ministre a été très attentif". La question ne sera pas tranchée pendant la visite ministérielle. Le Premier ministre, Jean Castex, a rappelé à l’Assemblée nationale, mardi 12 octobre, que l’objectif du gouvernement était de l’organiser.

[12h01] Le ministre rend visite aux soignants, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Il prend le temps de discuter avec eux.

[11h49] Avec un peu de retard sur le programme annoncé, Sébastien Lecornu est enfin arrivé au Médipôle.





[11h27] Le ministre des Outre-mer doit maintenant se rendre auprès des soignants. Il est attendu à Dumbéa pour visiter le Centre hospitalier territorial (CHT).

[10h37] Les sénateurs coutumiers échangent maintenant avec le ministre des Outre-mer, sans la présence des médias. Pendant la coutume, Sébastien Lecornu a insisté sur la notion de "protection".

Il a appelé à se protéger et à protéger la "nature, les autres, l’économie et la culture". "Nous avons besoin de prendre soin des uns et des autres, a-t-il insisté. Plus rien ne sera comme avant."

"On vient toujours avec un peu de pluie"

[10h34] Sébastien Lecornu s’est rendu au Sénat coutumier, avenue James-Cook, pour faire une coutume de bonjour. "Quand on est Normand, on vient toujours avec un peu de pluie, plaisante-t-il. Il faut le prendre comme un cadeau."





[9h45] Le ministre des Outre-mer n’a pas pris la parole. Il est parti directement se changer pour poursuivre sa visite avec le Sénat coutumier.

"C’est important qu’il soit là malgré la crise, souligne Sonia Backès, présidente de la province Sud. Il est là pour nous accompagner sur la crise sanitaire, sur les questions économiques et sur les questions politiques qui nous attendent avec le référendum."

J’ai rendu ce matin un hommage républicain aux soldats Calédoniens morts pour la France, Place Bir Hakeim à Nouméa, en particulier les héros du Bataillon du Pacifique. L’occasion d’honorer leurs mémoires et de se souvenir de leurs sacrifices pour la liberté. pic.twitter.com/qkWYF92tXh — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 13, 2021

[9h38] La cérémonie en l’hommage des morts se termine comme elle a commencé, sous des trombes d’eau. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a déposé la gerbe.

Il doit maintenant se rendre avenue James-Cook pour une coutume de bonjour avec le Sénat coutumier.





[9h30] La présidente de la province Sud Sonia Backès, la maire de Nouméa Sonia Lagarde, le haut-commissaire de la République Patrice Faure, le général Putz ou encore le président du Congrès Roch Wamytan sont présents.

Circulation interdite

[9h15] La visite ministérielle commence officiellement sous la pluie. Sébastien Lecornu est arrivé à la place Bir Hakeim, accompagné des officiels locaux.

Le quartier est entièrement bouclé, les rues ont été interdites à la circulation. Une gerbe doit être déposée par le ministre en l’hommage des morts.





[9h00] Sébastien Lecornu patientait au haut-commissariat depuis une semaine. Protocole sanitaire oblige. Le voilà sorti pour entamer une visite au pas de charge.

À travers ses déplacements, il va aborder tous les thèmes sur lesquels les Calédoniens et les Calédoniennes, les acteurs économiques ou les responsables politiques l’attendent. Organisation du scrutin, sécurité, crise sanitaire…

De Bir Hakeim à Ouvéa





Sa première journée est chargée. Il commence, à 9h15, par se rendre place Bir Hakeim, à Nouméa, pour déposer une gerbe. À 10 heures, il enchaîne avec une coutume de bonjour, avant de partir au Médipôle à la rencontre des soignants.

A lire également : [ENTRETIEN] Sébastien Lecornu annonce sa visite en Calédonie pour début octobre

L’après-midi, Sébastien Lecornu se rendra au centre de vaccination de Ko We Kara avant de s’envoler vers Ouvéa pour échanger avec les élus et le personnel soignant de l’île.