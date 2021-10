Référendum : comment l’État va sécuriser le scrutin

Un déploiement massif de moyens humains et matériels.

Le haut-commissaire Patrice Faure, accompagné du général Valéry Putz (Forces armées de Nouvelle-Calédonie), du général Christophe Marietti et du colonel Fabrice Spinetta (gendarmerie nationale) et du commissaire général Jean-Marie Cavier (police nationale), a présenté, vendredi matin, la manœuvre en renforts organisée pour la tenue du référendum du 12 décembre.

Environ 2 000 renforts humains, tous vaccinés, sont attendus dans les prochaines semaines qui permettront "de lutter plus efficacement contre la délinquance du quotidien et le sentiment d’insécurité avant, pendant et après le scrutin".

Pour la gendarmerie nationale :

- Plus de 1 400 gendarmes arriveront sur le territoire dont quinze escadrons de gendarmerie mobile (1 100 personnes), une centaine de spécialistes et des militaires en détachement de courte durée.

- 130 véhicules ont été acheminés afin de compléter le parc automobile à hauteur de 600 véhicules dont près d’une trentaine d’engins blindés. Divers matériels, des systèmes d’information et de communication ont également été expédiés.

La mission de la gendarmerie ? "Sécuriser les opérations de vote, du ramassage des plis et la bonne réalisation des procurations".

Pour la police nationale :

- Arrivée d’un peu plus de 100 policiers venus de Métropole.

- 30 nouveaux véhicules

- 110 nouvelles bases radio numériques automobile et portative

- Nouveaux matériels de protection individuelle (casques, jambières…).

L’objectif de la police nationale ? "Prévenir tout trouble à l’ordre public aux abords des bureaux de vote afin de garantir la sincérité du scrutin et dans la ville de Nouméa et apporter une vigilance sur les sites sensibles".

Pour les Forces armées de Nouvelle-Calédonie :

- 250 militaires supplémentaires d’ici la fin du mois d’octobre à la fin du mois de novembre (pour un total de 1 500 militaires).

- Arrivée de deux hélicoptères Puma, un avion de transport Casa et leurs équipages.

- Le bâtiment de soutien et d’appui outre-mer, le Bougainville basé à Tahiti.

- Véhicules de transport, de dépannage et de ravitaillement.

La mission des Fanc ? "Dans le cadre légal habituel, soutenir et appuyer les forces de sécurité intérieures pour leur permettre d’accomplir leur mission d’ordre public, tout en assurant en permanence les missions des Fanc, de souveraineté et d’appui à la population".