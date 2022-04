Dépression tropicale 10 F : déjà 130 mm de pluie à Ouégoa en 24 heures

Les prévisionnistes l'ont d'emblée annoncé : peu importe l'intensité et la trajectoire de la dépression tropicale 10 F en approche, le phénomène générera de fortes pluies jusqu'à jeudi. Et ce, en particulier sur la côte Est et le Grand Nord, avec par endroits des cumuls qui pourraient atteindre jusqu'à 350, voire 500 mm d'eau. Dans la commune de Ouégoa, Météo France annonce d'ailleurs que déjà 130 mm d'eau ont été enregistrés en 24 heures.

La dépression tropicale se déplace lentement vers le sud-ouest, à environ 15 km/h. Sa pression au centre est estimée à 998 hPa et elle génère des vents de 30 à 35 kt près de son centre.

Dans le courant de la journée de mardi, 10F poursuivra son déplacement vers le sud-ouest en devenant une dépression tropicale modérée (elle devrait donc être nommée à ce moment-là).





La nuit prochaine, elle devrait tourner vers le sud et devenir une dépression tropicale forte.

Mercredi et jeudi, elle devrait prendre une trajectoire vers le sud sud-est, au stade de dépression tropicale forte, voire temporairement un cyclone tropical. Selon la trajectoire actuelle, le centre passerait au plus près à environ 200 km dans l'ouest de Bélep entre mercredi soir et jeudi matin. En conséquence, les conditions vont se dégrader sur le nord de la Nouvelle-Calédonie : le vent se renforce à partir de mercredi matin sur la pointe Nord et Bélep entre 25 et 30 kt, avec des rafales jusqu'à 45 kt (85 km/h).

Une nouvelle carte de trajectoire devrait être diffusé ce mardi, vers 14 heures. une conférence de presse pour faire un point sur l'évolution du phénomène est également prévue à 16 heures.