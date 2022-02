[DIRECT] Dovi s’approche de Maré et les vents s’intensifient

La dépression Dovi a pris de court tout le monde. Formé au large du Vanuatu, ce phénomène tropical menace la Nouvelle-Calédonie. Il n’est pas exclu qu’il se renforce et atteigne l’intensité d’un cyclone tropical.

En direct

Suivez en direct le passage du phénomène climatique : sa trajectoire, son intensité et ses conséquences.

[11h45] "Contenu des grosses vagues qui atteindront cinq à sept mètres de hauteur", la mairie de Maré demande aux "habitants du bord de mer de rejoindre les centres d'hébergement les plus proches" :

- Les internats de La Roche et Tadine

- Le local de Penelo

- Les écoles de Tenane, Roh et Wakone

Les numéros d'urgence sont le 45 41 07 et 05 00 13.

[11h35] À Bourail, en alerte 2 comme toutes les communes de la province Sud, le réseau routier est déjà perturbé par les intempéries.

Selon les pompiers de la commune, la RT1 est impraticable au niveau de la ligne droite de Nekou et de la Cigogne. Les radiers de Nessadiou et de la Taraudière sont submergés. Et l’eau monte dangereusement au pont de Téné.

Pour rappel, la circulation est interdite lorsque l’alerte 2 est déclenchée. Il faut rester confiner chez soi et surveiller l’évolution de la dépression en demeurant vigilant.

[11h15] Ce matin, jeudi 10 février, Prony Resources a modifié ses rotations entre Nouméa et son usine pour rapatrier ses salariés.

Les employés habitants Nouméa et les alentours ont été ramenés chez eux avant que la dépression tropicale n’approche de la Grande Terre.





[11h00] La dépression tropicale modérée Dovi pourrait se renforcer en survolant la Nouvelle Calédonie. Comment fonctionne la catégorisation de ces phénomènes climatiques ?

Les explications de Météo-France NC :





Les différents phénomènes sont classifiés selon la force des vents. De la dépression tropicale modérée (catégorie 1) au cyclone très intense (catégorie 5).

[10h45] Les pompiers sont mobilisés dans la région de La Foa. Une vingtaine de sapeurs-pompiers du SIVM SUD sont présents dans les casernes de Boulouparis et La Foa.

La maison des associations de Tomo, la mairie de Moindou et le centre culturel de La Foa accueillent les habitants sinistrés.

[10h30] Les dernières informations de Météo-France NC indiquent que la dépression Dovi se trouve non loin de Maré.

"Durant le passage du phénomène, des rafales pouvant atteindre 70 nœuds (130 km/h) près du centre sont attendues, précisent les experts météo. Après son passage, le vent basculera à l’Ouest à Nord-Ouest, avec encore de fortes rafales."

Attention à la houle et au vent.

[8h48] À Nouméa, le centre d’hébergement installé par le Centre communal d’action sociale (CCAS) a ouvert dès 6 heures dans la salle omnisports de la Vallée-du-Tir. Trente-cinq personnes s’y sont déjà réfugiées.





Huit bénévoles prennent en charge ces habitants des squats de Nouville et de Montravel. "Il devrait y avoir plus de monde plus tard, les gens ont tendance à venir quand cela se dégrade", constate Valérie Leclerc, la directrice du CCAS.

[8h05] Le dernier bulletin de Météo-France NC indique que la dépression tropicale se trouve à 140 km au nord-est de Maré. Selon les experts, sa trajectoire doit s’incurver vers le sud-ouest et passer "dans la journée [jeudi 10 février] à proximité de Maré puis entre l’Île des Pins et le sud de la Grande Terre la nuit suivante".

L’éventualité qu’elle atteigne le stade de dépression tropicale forte, voire de cyclone tropical au-dessus du territoire n’est pas écartée.





[8h00] L’alerte cyclonique 2 est déclenchée sur la province Sud et les communes de Houaïlou, Kouaoua et Canala. Le reste de la Nouvelle-Calédonie demeure en pré-alerte cyclonique.

Qu’est-ce que cela implique ?

- Ne pas circuler.

- Rester confinés à l’intérieur des habitations ou des centres d’urgence.

- S’éloigner des baies vitrées.

- Se réfugier à des endroits plus résistants si la situation se dégrade.

- Surveiller la résistance de l’abri et de ses ouvrants en redoublant de vigilance la nuit.

- Être attentif au risque d’inondation.

- Attendre les consignes de sécurité pour sortir.

[7h30] Les centres d’hébergement sont déjà ouverts dans plusieurs communes du Grand Nouméa. À Dumbéa, la salle omnisports de Katiramona et la salle omnisports d’Auteuil ont ouvert leurs portes à 7 heures, jeudi 10 février.

Dans la commune, la situation est déjà compliquée. L’ensemble des radiers sont impraticables. Les techniciens de la Calédonienne des Eaux interviennent actuellement sur une conduite d’eau potable rompue par les intempéries de la nuit. Une partie des habitants de La Coulée, de Koé et Koghis sont privés d’eau.

[7h00] La dépression tropicale Dovi atteint Maré et Lifou, placées en alerte cyclonique 2 dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 février, vers minuit.

Toujours au stade de dépression tropicale modérée, le phénomène "se déplace très lentement vers le sud entre 3 et 5 km/h", indique Météo-France NC. Selon les experts, sa pression au centre "est estimée à 986 hPa, et elle génère des vents de 65 km/h, avec des rafales à 95 km/h près de son centre".