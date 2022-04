[DIRECT] Fili : levée de l’alerte 2 à midi, 5000 foyers privés d'électricité, plusieurs routes coupées

[12h30] Alors que les alertes cycloniques ont toutes été levées ce jeudi, à midi, Météo France émet de nombreuses vigilances à travers tout le pays.

Vigilance orange aux vents violents sur les communes de Voh, Koné, Pouembout, Poya, Bourail.

Vigilance orange aux fortes pluies et orages sur les communes de Poya, Bourail, Moindou, Farino, Sarraméa, Canala, Kouaoua, Houaïlou, Ponérihouen, Thio, Yaté, La Foa, Boulouparis, Païta, Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa.

Vigilance orange pour une forte houle sur les communes de Ouvéa, Lifou, Maré, Pouembout, Poya, Bourail, Moindou, La Foa, Boulouparis, Païta, Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa, Yaté, Thio, Canala, Kouaoua, Houaïlou, Ponérihouen, Ile des Pins.





Par ailleurs, une vigilance jaune aux vents violents est émise sur les communes de Ouvéa, Lifou, Maré, Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou, Kouaoua, Canala, Thio, Yaté, Ile des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Païta, Dumbéa, Boulouparis, La Foa, Farino, Moindou, Sarraméa, Koumac, Kaala-Gomen.

Vigilance jaune aux fortes pluies et orages sur les communes de Maré, Lifou, Ouvéa, Bélep, Ile des Pins, Poum, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout, Poindimié, Hienghène, Ouégoa, Pouébo, Touho.

Vigilance jaune forte houle sur les communes de Koné, Poindimié, Touho, Hienghène, Pouébo, Ouégoa, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Poum, Bélep.





[12 heures] L'alerte cyclonique de niveau 2 est levée ce jeudi à midi, et la phase de sauvegarde est déclenchée dans toutes les communes de la province Nord : Poum, Ouégoa, Pouébo, Koumac, Kaala-Gomen, Bélep, Hienghène, Voh, Touho, Poindimié, Koné, Pouembout, Ponérihouen, Poya, Houaïlou, Kouaoua et Canala.

Pour rappel, voici les consignes lors de la phase de sauvegarde :

Rester informé de l'état des réseaux et voiries publics. Limiter ses déplacements au strict minimum. Respecter l'interdiction de baignade et des activités nautiques. Ne pas toucher les fils électriques au sol ou sur les routes.

Prendre garde aux chutes d'objets et glissement de terrain. Éviter l'utilisation des téléphones pour ne pas saturer les réseaux sauf nécessité absolue.

Signaler les blessés ou les victimes éventuelles aux services publics de secours. Participer activement aux opérations de solidarité, sur demande de l'autorité compétente.

Ne s'engager en aucun cas sur une voie submergée (à pied, en voiture…). Vérifier l'état de conservation des aliments avant de les consommer.

Ne consommer l'eau des citernes ou du réseau de distribution qu'après confirmation de son caractère potable. En cas d'urgence, et en situation de carence d'eau minérale en bouteille, faire bouillir l'eau pendant dix minutes et la consommer après refroidissement.

Rassembler en un seul lieu extérieur les éventuels animaux trouvés morts et solliciter les services compétents pour les ramasser. Réparer et conforter la maison si nécessaire.

[11 heures] De nombreux axes sont coupés à travers tout le pays. Rien que sur la RT1, c'est notamment le cas ce jeudi matin, à Bourail (au nord du village), à Pouembout, à Kaala-Gomen et Koumac.





[10 h 40] En raison du passage de Fili, les réseaux électriques EEC des communes de Koumac, Kaala-Gomen, Canala et Bourail sont touchés. A 10h30, 1624 clients étaient non alimentés : 961 à Canala, 263 à Koumac, 252 à Kaala-Gomen et 138 à Bourail.





La cellule cyclone d'EEC assure une permanence au 05.36.36 (Numéro vert) pour recueillir toute information.

Par ailleurs, côté Enercal, 3 346 foyers étaient privés d'électricité à 10h30 : 1645 à Poindimié, 744 à Touho, 603 à Hienghène, 205 à Ponérihouen, 95 à La Foa ,49 à Kouaoua, 5 à Farino.

Contact de la permanence téléphonique d'Enercal : 050 250 (Numéro vert).





[7 h 45] L’alerte cyclonique de niveau 2 est levée et la phase de sauvegarde est déclenchée sur les communes de Poum, Ouégoa, Pouébo, Koumac, Kaala-Gomen, Bélep, Hienghène, Voh, Touho, Poindimié, Koné, Pouembout, Ponérihouen, Poya, Houaïlou, Kouaoua et Canala ce jeudi à midi.

Évolution prévue

Ce jeudi, la dépression tropicale forte Fili poursuit son déplacement en incurvant sa trajectoire plus vers le sud et va progressivement s’éloigner de la Nouvelle-Calédonie. A 5 heures, elle se trouvait à environ 80 km de Népoui. Les vents moyens attendus (75 km/h maximum) sont de l’ordre d’un niveau de vigilance orange. Des rafales maximales de l’ordre de 100/110 km/h sont attendues. Fili se déplace vers le sud sud-est à 25 km/h.

Ces prochaines 24 heures, la dépression tropicale forte se déplacera vers le Sud-Est en perdant légèrement en intensité. Le centre s’éloigne progressivement de la Grande Terre aujourd’hui pour se trouver à 140 km au large de Nouméa la nuit prochaine.





Par conséquent, ce jeudi, le vent se renforce progressivement sur la côte Ouest jusqu’à 30/35 kt, avec des rafales maximales autour de 50 kt (100 km/h) en sortie de vallées. Sur la côte Est, des vents de 30 kt avec des rafales de 45 kt (85 km/h) devraient être enregistrés. La nuit prochaine, des rafales de 80 à 90 km/h sont attendues sur le Sud.

400 mm d’eau à Ouégoa

Des cumuls de pluies importants sont prévus pour aujourd’hui (100 à 200 mm sur la côte est et le centre). Les pluies devraient faiblir en fin d’après-midi sur la province Nord puis dans la nuit pour la province Sud.

Des débordements de rivière et de creek ainsi que la submersion de routes et de radiers sont à craindre sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Sur les 24 dernières heures, il est tombé 130 à 215 mm sur le Nord et la côte Est, 50 à 110 mm sur les autres régions. Depuis le début de l’épisode, ont été relevés 400 mm à Ouégoa, 260 mm à Poum et Koumac, et 225 mm à Voh. Ces dernières heures, des rafales à 110 km/h ont été mesurées à Koumac.

Conséquences

De nombreux axes sont coupés à travers tout le pays. La RT1 est notamment impraticable ce jeudi matin, à Bourail (au nord du village), Kaala-Gomen et Koumac. Dans cette commune, six personnes ont d’ailleurs dû être secourues par les gendarmes au cours de la nuit dans le secteur de Karembe.