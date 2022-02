[DIRECT] Une dépression tropicale forte prévue sur le sud, toute la Nouvelle-Calédonie en pré-alerte cyclonique

[Mise à jour : 12 h 05] La sécurité civile indique que l'ensemble du pays passe en pré-alerte cyclonique, ce mercredi, à partir de midi.

Les consignes à la population de la préalerte cyclonique sont les suivantes :

Suivre l'évolution du phénomène et écouter les consignes spécifiques à la situation, diffusées par les médias.

Faire le plein de carburant des véhicules.

Constituer une trousse de premiers secours.

Renforcer les infrastructures des bâtiments (hauban, toiture…) en veillant à enlever tout objet pouvant devenir un projectile.

Contrôler les systèmes d'évacuation d'eau pluviale (chéneaux, gouttières…).

Élaguer les arbres à proximité des habitations.

Réaliser un stockage d'eau minérale convenable, de denrées (aliments ne nécessitant pas forcément de cuisson) et divers matériels (bougies, outils, lampes, ruban adhésif, serpillières, seaux, radio, piles, médicaments…), le cas échéant dans des contenants étanches.

Amarrer les embarcations dans les règles de l'art, le cas échéant en respect des consignes propres à chaque capitainerie.

[Mise à jour : 11 h 20] La dépression tropicale faible 08F, actuellement au large du Vanuatu, se déplace vers l’est à environ 10 km/h. Sa pression au centre est estimée à 991 hPa, et elle génère des vents de 55 km/h, avec des rafales de 80 à 85 km/h à moins de 100 km environ de son centre.

Dépression tropicale forte, puis cyclone

Cette dépression devrait atteindre le stade de dépression tropicale modérée dans les 12 à 24 prochaines heures en se rapprochant de la Nouvelle-Calédonie. Elle doit incurver sa trajectoire vers le sud-ouest et passer ainsi dans la journée de jeudi à proximité de Maré puis de l’île des Pins et du sud de la Grande Terre. Elle pourrait être au stade de dépression tropicale forte lors de son passage au plus près du territoire. Selon les projections, le phénomène pourrait ensuite se renforcer et se transformer en cyclone tropical, après avoir traversé Kunié.

"Elle représente donc une menace directe pour la Nouvelle-Calédonie : elle renforce le vent et la houle sur le pays, en particulier aux Loyauté, sur l’île des Pins et la moitié sud de la Grande Terre, avertit Météo France. Les pluies s’intensifient également sur ces régions au passage de la dépression entre la nuit prochaine et vendredi matin."

Alertes cycloniques en vue ?

Le prochain bulletin cyclonique, avec une carte mise à jour, devrait être publié, ce mercredi, à 15 heures.

Pour mémoire, le système d’alertes cycloniques n’est déclenché qu’à partir du moment où une dépression tropicale devient forte. Des annonces en ce sens, notamment sur la mise en place d’une pré-alerte, pourraient donc bientôt tomber.

Perturbations du trafic aérien

À l’approche du phénomène, Air Calédonie anticipe et annonce d’ores et déjà des perturbations sur son exploitation pour la journée du jeudi. Les rotations avec les Îles Loyauté pourraient être compromises, et celles avec l’Île des Pins impactées dès ce jeudi après-midi. Un réajustement du programme de vols est à prévoir selon l’évolution des prévisions.

"La compagnie suit attentivement la situation et travaille à adapter son programme de vols. Une communication plus précise sera faite dans l’après-midi, indique la compagnie par voie de communiqué. À ce stade, les passagers qui ont des réservations confirmées ce jeudi 10 février peuvent nous contacter pour être transférés selon les disponibilités aujourd’hui ou vendredi. Les passagers qui souhaiteraient décaler leur voyage à plus tard peuvent également nous prévenir : nous laissons la possibilité de reporter sans pénalité, quels que soient les billets réservés, jusqu’au 31 mai 2022."