Sept blessés dans une collision entre une voiture et un bus ce matin

C’est aux alentours de 5 h 20 que l’accident s’est produit. Une voiture et un bus Tanéo se sont percutés à hauteur de Coca Cola, entre la voie express et Ducos. La police et les pompiers se sont rendus très rapidement sur place. Le bilan provisoire est de 7 blessés dans le bus et d’un blessé dans la voiture. Il s’agit du conducteur qui a été évacué au Médipôle.