Le tour de l’actualité de ce 13 octobre 2022

[FAITS DIVERS] Derrière une banale maison se cachait une ferme de cannabis

Un homme de 28 ans avait transformé sa maison en un site sophistiqué de culture de cannabis. Chez lui, les douaniers ont retrouvé douze kilos d’herbe, de la MDMA et un demi-million de francs en petites coupures.

[SPORT] Basket-ball : Dumbéa gagne la Coupe zone Pacifique

Les Dumbéens, champions de Calédonie et tenants du titre dans cette compétition annuelle entre Calédoniens et Tahitiens, ont conservé leur trophée face au champion de Polynésie, Excelsior. Les joueurs entraînés par Benjamin Guy l’ont emporté 73 à 60, mercredi en milieu de soirée.

[SANTÉ] Une grève des internes prévue ce vendredi au Médipôle

"Stop au mépris et aux mesures contre-productives !" C’est l’appel des principaux syndicats d’internes en médecine détaillé dans un communiqué ce jeudi qui annonce une grève ce vendredi 14 octobre au Centre Hospitalier Territorial Gaston-Bourret.

Le personnel dénonce deux articles du Projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale dont l’article 23 qui imposera aux internes de médecine générale de réaliser une 4e année du DES "en priorité" dans un désert médical pendant un an.

[IMMOBILIER] L’Azérad Plaza tombé à l’eau, un nouveau projet immobilier voit le jour à la Baie-des-Citrons

Annoncé pour 2019 sur le terrain des maisons de la SLN, l’Azérad Plaza est finalement remplacé par un projet remanié par le promoteur Grégory Darmizin. Démarrage des travaux prévus en 2023.

[INDUSTRIE] Le ferronickel à l’heure de la décote

La question intéresse la SLN ou KNS. Le prix du ferronickel, longtemps calé sur le cours de la Bourse londonienne des métaux, s’en est écarté sérieusement, après l’affolement sur le marché en mars. La différence, aujourd’hui estimée à plusieurs milliers de dollars US par tonne, amène à regarder davantage la cote de l’alliage chinois ou indonésien, NPI.

[JUSTICE] La fin de 24 ans de calvaire

Lui a tendance "à penser que ce qu’il veut lui est dû", comme le résumera la juge. Et il n’était pas disposé à laisser sa femme partir. "On est marié, tu dois dormir avec moi ce soir", lui a-t-il assené. Elle refuse son bisou, il tente à nouveau, elle le rejette, il se met dans une colère terrible. Un emballement de violence s’ensuit. Coups de pied, coups de poing, il l’attrape au cou, la laisse tomber à terre. Voilà plus de 20 ans qu’il lève la main sur elle dès qu’elle ose lui dire non. Ce 7 octobre, elle se décide à le quitter et reçoit en retour un déferlement de violence. Jugé mardi matin au tribunal correctionnel, il a écopé de trois ans de prison.

[RECHERCHE] Une chercheuse du Caillou distinguée à Paris pour son travail sur les crevettes

Carolane Giraud fait partie des 35 femmes scientifiques françaises couronnées du prix L’Oréal-L’Unesco pour les femmes et la science. Depuis plus de deux ans, cette spécialiste des bioressources marines mène au sein de l’Ifremer de Boulouparis des travaux visant à identifier les causes de la mortalité larvaire chez les crevettes.

[EMPLOI] Après cinq ans sans présentiel, le job dating de la province Sud attire la foule

Une cinquantaine d’entreprises et de collectivités ont proposé, ce mercredi, des centaines d’offres d’emploi en vue de la période estivale. L’événement de la province Sud a fait le plein.

[CYCLISME] Hortense Happey et David Schavits signent une première victoire

Au terme d’une 4e étape particulièrement vallonnée, le Tour Cyclo et Au Tour d’Elles sont arrivés à Hienghène, le point septentrional de cette année. Hortense Happey et David Schavits, souvent placés depuis le coup d’envoi, ont remporté leur premier succès.

[CULTURE] Ils se mettent dans la peau d’un gardien de phare, au musée Maritime

Pendant les vacances scolaires, le musée Maritime organise une animation intitulée "Allume ton phare !". Une façon ludique d’imaginer la vie d’un gardien de phare. Ce mercredi, une quinzaine de jeunes y ont participé.