Fortes pluies : vigilance orange sur l’Est et les Loyauté

Météo-France émet une vigilance orange aux fortes pluies et aux orages sur les Loyauté et sur l’Est de la Grande Terre, de Ouégoa à Yaté. Des précipitations parfois fortes et orageuses sont attendues ce samedi et la nuit prochaine.

Par ailleurs, une vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages est en cours sur le reste du pays ainsi que pour les vents sur la côte Ouest, avec de fortes rafales possibles dans les vallées exposées.

L’intégralité du bulletin est à retrouver sur meteo.nc.