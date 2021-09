Accident sur la RT1 à La Coulée : deux blessés, circulation coupée

Ce jeudi, vers 16 h 30, un véhicule de type 4x4 a effectué plusieurs tonneaux pour des raisons encore indéterminées, sur la RT1, aux abords des Jardins de Bélep, dans le secteur de La Coulée, au Mont-Dore.

Police, pompiers et gendarmes sont actuellement sur place. Les deux occupants, deux hommes, sont blessés et pris en charge en vue d'être évacués avec le Smur par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. On ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures.

Par ailleurs, la circulation est interrompue sur ce tronçon de la RT1.