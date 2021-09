Plus de 1 000 personnes au rassemblement contre l’obligation vaccinale à Nouméa

A l’appel de syndicats et de collectifs, dont Reinfo-Covid NC, une mobilisation est organisée ce samedi matin, au rond-point Mageco et le long des quais, à Nouméa, à laquelle plus de mille personnes participent actuellement.

Autorisé par le haussariat, le rassemblement se voulait de défendre la " liberté vaccinale " et d’exprimer l’opposition d’une partie de la population à la mise en place d’un pass sanitaire.