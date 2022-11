Achats de voix de Païta : Harold Martin et Willy Gatuhau condamnés en appel

L’élection a été truquée. Pour la deuxième fois, la justice a considéré que les élections municipales de Paita en 2014 ont été faussées. Elle a condamné Harold Martin, le maire de l’époque, et Willy Gatuhau, l’actuel maire et directeur de cabinet à l’époque. La cour d’appel a confirmé les peines de première instance. À savoir deux ans de prison, dont un avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 1,6 million de francs d’amende à l’encontre d’Harold Martin.

La juridiction a ordonné que l’ancien président du gouvernement exécute sa peine sous la forme d’un bracelet électronique. Willy Gatuhau écope quant à lui de la peine d’un an de prison avec sursis, de trois ans d’inéligibilité et de 700 000 francs d’amende. L’exécution provisoire, requise par le parquet général, n’a pas été ordonnée. Les deux prévenus peuvent encore se pourvoir en Cassation s’ils souhaitent contester cette décision.

