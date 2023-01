La quasi-totalité du pays passe en vigilance orange vent violent et fortes pluies

Dans son bulletin de 9 heures, Météo France NC a passé la quasi totalité des communes de Nouvelle-Calédonie en vigilance orange vent violent et/ou fortes pluies et orage.

Voici la situation décrite par l’agence météorologique : "Une dépression tropicale faible évolue à environ 400 km à l’Ouest Sud-Ouest de la Grande Terre et se déplace rapidement vers l’Est Sud-Est. Le vent est souvent faible à modéré sur le pays, en revanche il commence à se renforcer sur l’extrême Nord avec des rafales mesurées à 50-60 km/h vers Bélep et Poum. Les pluies se sont fortement renforcées sur le Nord-Est ces dernières heures avec 60 mm à presque 100 mm ces trois dernières heures entre Hienghène et Poindimié."

Rafales à 90 km/h

L’évolution prévue est un passage rapide de la dépression tropicale au sud de la Nouvelle-Calédonie entre dimanche après-midi et lundi matin. Des rafales proches de 90 km/h sont à prévoir sur le Nord-Ouest dimanche matin puis sur le reste de la côte Ouest et le sud de la côte Est, et enfin sur l’extrême Sud en fin de journée.

Des débordements de creeks sont probables sur le Nord-Est. Et la mer devient dangereuse sur l’Ouest, notamment sur le Nord-Ouest, où une houle de Nord-Ouest proche de 3,5 m et une mer totale proche de 4,5 m sont attendues en cours de journée.

Météo France NC conseille d’éviter tout déplacement. Le prochain bulletin météo sera émis à midi.