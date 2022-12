Le nord de la Grande Terre en vigilance jaune fortes pluies et risque d’orages

Dans son bulletin météo du matin, Météo France Nouvelle-Calédonie a placé le nord de la Grande Terre en vigilance jaune fortes pluies/orages. Les territoires concernés se situent au nord d’une ligne Pouembout/Hienghène pour un risque d’orage cet après-midi.

Risque de fortes averses sur le relief

Les nuages se forment sur le relief accompagnés d’averses parfois fortes. Elles débordent vers le Nord-Ouest, le Nord-Est et l’extrême Nord. Un coup de tonnerre est possible. Ailleurs, le soleil est bien présent.

Peu de vent sur la côte Est et les Loyauté. Le vent souffle entre 5 et 10 nœuds de secteur Est sur l’extrême Sud. Sur l’Ouest, les brises de Sud à Sud-Ouest approchent les 10 nœuds, localement 10-15 nœuds sur le Nord. Les températures maximales sont comprises entre 29 et 32 degrés, voire 33 degrés sur l’Ouest.

La vigilance jaune implique une attention particulière si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.