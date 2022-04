[MàJ] Dépression tropicale Fili : l'alerte 1 déclenchée à Bélep

[15 Heures] Météo France vient de diffuser une nouvelle trajectoire de la dépression tropicale en approche, qui vient d'être nommée Fili par le centre de Fidji. La dépression tropicale faible est passée au stade de dépression tropicale modérée en se déplaçant vers l'ouest. Sa pression au centre est estimée à 995 hPa et elle génère des vents de 35 kt près de son centre.

Dans les prochaines 12 heures, la dépression tropicale modérée se déplacera vers le Sud Sud-Est en se renforçant et devrait passée au stade de dépression tropicale forte.

Elle devrait poursuivre une trajectoire sud sud-est en continuant à se renforcer et devenir cyclone tropical en fin de journée de mercredi. Le centre passerait au plus près à environ 180 km dans l'ouest de Bélep, entre mercredi soir et jeudi matin.

En conséquence, les conditions vont se dégrader sur le nord de la Nouvelle-Calédonie :

le vent se renforcera à partir de mercredi matin sur la pointe Nord et Bélep entre 25 et 30 kt, avec des rafales jusqu'à 45 kt (85 km/h) puis avec des rafales de 50 à 55 kt (100 km/h). Les pluies s'intensifieront également sur le Nord et la côte Est. Les cumuls les plus importants sont attendus sur le Nord-Est avec 100 à localement 150 mm, en 24 heures.

[13 Heures] L'alerte cyclonique de niveau 1 est déclenchée sur la commune de Bélep, ce mardi, à midi. L'alerte cyclonique de niveau 2 est déclenchée sur la commune de Bélep, ce mardi, à 21 heures, avec un arrêt de toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale effectif à compter de 19 heures.

"Sur la commune de Bélep, les vents pourront atteindre 80 à 100 km/h et 130 à 150 km/h en rafale, précise la Sécurité civile. Cette dépression sera accompagnée de très fortes pluies sur l'ensemble du territoire, susceptibles d'entrainer le débordement des rivières et des creeks. Ces fortes pluies devraient se poursuivre sur les prochains jours."

Pour l'heure, le reste du pays reste en préalerte cyclonique.

[11h45] Les prévisionnistes l'ont d'emblée annoncé : peu importe l'intensité et la trajectoire de la dépression tropicale 10 F en approche, le phénomène générera de fortes pluies jusqu'à jeudi. Et ce, en particulier sur la côte Est et le Grand Nord, avec par endroits des cumuls qui pourraient atteindre jusqu'à 350, voire 500 mm d'eau. Dans la commune de Ouégoa, Météo France annonce d'ailleurs que déjà 130 mm d'eau ont été enregistrés en 24 heures.





La dépression tropicale se déplace lentement vers le sud-ouest, à environ 15 km/h. Sa pression au centre est estimée à 998 hPa et elle génère des vents de 30 à 35 kt près de son centre.

Dans le courant de la journée de mardi, 10F poursuivra son déplacement vers le sud-ouest en devenant une dépression tropicale modérée (elle devrait donc être nommée à ce moment-là). La nuit prochaine, elle devrait tourner vers le sud et devenir une dépression tropicale forte.

Mercredi et jeudi, elle devrait prendre une trajectoire vers le sud sud-est, au stade de dépression tropicale forte, voire temporairement un cyclone tropical. Selon la trajectoire actuelle, le centre passerait au plus près à environ 200 km dans l'ouest de Bélep entre mercredi soir et jeudi matin.

En conséquence, les conditions vont se dégrader sur le nord de la Nouvelle-Calédonie : le vent se renforce à partir de mercredi matin sur la pointe Nord et Bélep entre 25 et 30 kt, avec des rafales jusqu'à 45 kt (85 km/h).

Une nouvelle carte de trajectoire devrait être diffusé ce mardi, vers 14 heures. une conférence de presse pour faire un point sur l'évolution du phénomène est également prévue à 16 heures.