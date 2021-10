Météo : Des fortes pluies et des orages attendus sur tout le territoire

Des orages et de fortes pluies "circulent sur tout le pays". Les prévisionnistes de Météo-France NC ont prolongé la vigilance orange jusqu’au vendredi 22 octobre, 16 heures. Le niveau d’alerte concerne les trente-trois communes de Nouvelle-Calédonie.





"Forte activité électrique"

Selon Météo-France NC, les "pluies les plus abondantes sont attendues dans le Nord, la côte Est et les Loyauté", dans la matinée. Les averses gagneront le Sud dans l’après-midi et la nuit suivante. La commune de Païta a annoncé qu’elle se tenait prête à ouvrir les centres d’hébergement en cas de montée des eaux.

Les rafales de vent, qui atteignent 70 km/h, sont accompagnées d’une "forte activité électrique".

Vigilance orange

La Sécurité civile appelle à la vigilance et à se tenir informé durant toute la durée de la vigilance orange. Elle rappelle que l'eau du robinet peut être impropre, qu'il est conseillé de rester chez soi et d'éviter de traverser les rivières en crues ou les ravines.