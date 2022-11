La SLN annonce mettre en place des mesures "pour surmonter la crise de trésorerie"

Face à une situation comptable très délicate, la direction de la SLN vient d’annoncer, via un communiqué, un renforcement de son action et la mise en place des mesures immédiates : "pilotage d’une réduction drastique des coûts dans tous les secteurs de l’entreprise"; et "remobilisation des équipes autour de l’efficacité et de la productivité pour un retour à un rythme de production en ligne avec les objectifs, seul garant de notre rentabilité, et en toute sécurité". En parallèle, la société s’est placée sous mandat ad hoc, une "procédure amiable et confidentielle", afin de "mener des discussions avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions pérennes à ses problèmes structurels".

La SLN est confrontée à "de nombreux vents contraires" : recul des prix moyens du ferronickel et du minerai au 3e trimestre, envol du coût du fuel, du charbon et du fret, difficultés opérationnelles entraînant des niveaux de production trop faibles…

Comme annoncé précédemment, Eramet et l’État ont versé en septembre, à la SLN la dernière tranche disponible de sa ligne de crédit d’un montant de 63 milliards de francs.

