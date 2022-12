Aircalin : Les Loyalistes dénoncent un "acte autoritaire" de Gilbert Tuyienon 

"Le maire de Canala a fait le choix unilatéral de révoquer trois administrateurs non indépendantistes du conseil d'administration d'Aircalin", s'indigne dans un communiqué du 14 décembre, le parti des Loyalistes. Un "acte autoritaire qui constitue une première dans l'exercice de la collégialité du gouvernement et vient fortement la mettre à mal dans un contexte économique et social tendu."