Calédonie ensemble précise sa stratégie de campagne devant ses militants

Les responsables du parti ont revendiqué une vision du Non spécifique à Calédonie ensemble. "C’est un Non de respect et d’humilité. C’est un Non qui respecte le Oui. Un Non d’espoir, de poursuite du rééquilibrage, pas de statu quo", explique Jean Kays, l’ancien président du Sénat coutumier.

Calédonie ensemble mènera donc sa propre campagne mais se joindra, le temps d' "événements" ou de "déclarations", aux partis rassemblés sous la bannière des Voix du Non.

"Nos sensibilités différentes doivent être complémentaires mais elles doivent exister, puisque l’électorat de chacun se retrouve dans cette sensibilité", précise Philippe Dunoyer, qui promet une campagne particulièrement axée sur "le terrain", "la proximité", afin de convaincre tout particulièrement les très convoités indécis et abstentionnistes.

Après une tournée des aires coutumières, la "pirogue du Non" de Calédonie ensemble parcourra les tribus du 4 octobre au 4 décembre.

