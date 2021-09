Chômage partiel, budget, vaccination obligatoire étendue… Les décisions prises par le gouvernement

Le gouvernement a établi la liste des emplois et des secteurs "sensibles", dans lesquels la vaccination est obligatoire avant le 31 octobre.

Cette liste, qui précise parfois nommément les organismes concernés, comprend les compagnies aériennes et de transport (SMTI et SMTU), le secteur des "réseaux et infrastructures" (Calédonienne des eaux, EEC, Enercal, OPT, etc.), les médias, les associations agréées de sécurité civile, les forces de l’ordre et militaires, les personnels sanitaires, les métallurgistes, le secteur bancaire ainsi que les directions de la Nouvelle-Calédonie "impliquées dans la gestion de la crise sanitaire".

La sanction prévue est une amende administrative de 175 000 francs. L’employeur ne peut pas licencier le salarié non-vacciné.

Budget : 3,5 milliards pour le Ruamm

Le gouvernement a voté un "financement exceptionnel" pour soutenir le régime d’assurance maladie (Ruamm). Pour le financer, des prêts seront contractés auprès de trois établissements : OPT (2,73 milliards), Fonds Nickel (500 millions) et Port autonome (1 milliard).

Chômage partiel : bientôt réactivé ?

Un projet de délibération a été adopté mercredi matin, il sera prochainement examiné par le Congrès. Il propose de réactiver le chômage partiel renforcé pour les entreprises touchées par la crise. Les salariés concernés toucheraient ainsi 70 % de leur salaire brut habituel.