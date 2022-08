[DIRECT] Les élus du Congrès sont réunis pour renouveler la présidence

Les élus du Congrès sont réunis mardi matin en séance solennelle pour renouveler la présidence du Congrès.

Roch Wamytan devrait être réélu dans la mesure où l’Eveil océanien s’est prononcé pour le président sortant, faisant le choix " de la continuité et de la stabilité afin de poursuivre les réformes nécessaires au pays ".

Les trois élus de l’Eveil océanien ont en effet annoncé qu’ils voteraient en faveur de Roch Wamytan : avec 25 élus loyalistes et 26 indépendantistes, ils peuvent faire basculer la balance en faveur d’un camp ou l’autre.

Lundi, les élus du groupe " UC-FLNKS et Nationalistes et l’Eveil océanien " se sont constitués en groupe.

Quatre listes sont en lice pour l’élection des 8 vice-présidents du bureau du Congrès : celle du groupe UC-FLNKS et Nationalistes et l’Eveil océanien, celle du groupe Calédonie ensemble, celle de " l’Avenir en Confiance " et celle du groupe " les Loyalistes ". Ces quatre groupes ont également déposé chacun une liste pour les élections des deux secrétaires du bureau du Congrès, des questeurs, des membres de la commission permanente et des commissions intérieures et des représentants du Congrès au sein des organismes extérieurs.

