[EN DIRECT] Présidentielle 2022 : un taux de participation en baisse par rapport à 2017

Après cinq ans de présidence, Emmanuel Macron remet son titre en jeu. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche lors du 1er tour de l’élection présidentielle, avant le 2nd dimanche 24 avril.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes, dimanche, à 8 heures. Ils fermeront à 19 heures, à l’exception de l’île Ouen où les électeurs ne seront accueillis que jusqu’à 17 heures.

Les 12 candidats engagés dans cette présidentielle : Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ; Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) ; Anne Hidalgo (Parti socialiste) ; Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts) ; Jean Lassalle (Résistons) ; Marine Le Pen (Rassemblement national) ; Emmanuel Macron (La République en marche) ; Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) ; Valérie Pécresse (Libres !) ; Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) ; Fabien Roussel (Parti communiste français) ; Éric Zemmour (Reconquête).

14h20 - Qui sont les favoris des sondages ? Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen sont, comme il y a cinq ans, les favoris pour se qualifier pour le second tour du 24 avril, avec l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon en embuscade dans le rôle du 3e homme. Les dernières enquêtes publiées dans la semaine promettaient entre 25 et 28% des voix à Emmanuel Macron, 21,5 à 24% à Marine Le Pen, et de 16 à 18% à Jean-Luc Mélenchon -ces deux derniers ayant été en progression continue dans la fin de campagne.

12h30 - Si seulement 48,1% des électeurs s'étaient déplacés lors du 1er tour en 2017, les chiffres étaient très différents en fonction des provinces.

12h10 – Traditionnellement, la présidentielle ne passionne pas les foules sur le Caillou. Et la tendance semble se confirmer au fil des scrutins. Alors qu’en 2007, 62,7 % des électeurs calédoniens inscrits s’étaient rendus aux urnes au premier tour, ce taux n’a cessé de reculer depuis, passant à 55,4 % en 2012 et descendant même sous la barre des 50 % de participation lors de l’élection de 2017, avec seulement 48,1 % des électeurs inscrits.

12h00 – La participation estimée au premier tour de l’élection présidentielle s’élève à 17.59 %. Pour rappel, en 2017, la participation, à la même heure, était estimée à 19.86 %.

11h45 - Concernant les douze candidats à la présidentielle, quel est leur projet pour la Nouvelle-Calédonie. Hormis Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan et Fabien Roussel, huit nous ont répondu cette semaine.

11h00 – Dans de nombreux bureaux de vote en Brousse, les électeurs se font attendre… Dans la tribu de Ouaré, à Hienghène, aucune personne n’est venue depuis près d’une heure. A la cantine de la Rizière, à Saint-Louis, seulement 27 bulletins ont été déposés dans l’urne depuis ce matin.

10h40 – 297 bureaux de vote sont ouverts pour ce scrutin, dont 56 rien qu’à Nouméa. Mais, quel est votre lieu de vote ? Pour vérifier, rendez-vous sur www.electeur-nc.fr.

10h15 – À la mairie de Hienghène, à 10 heures, seulement 15 électeurs se sont déplacés sur 593 inscrits. Du coup, les assesseurs s’occupent comme ils peuvent.

9h40 - Cette année, 218 931 Calédoniens sont inscrits pour ce scrutin où aucune restriction du corps électoral n’est en vigueur. Un chiffre record. À titre de comparaison, 188 890 personnes étaient inscrites à la précédente élection présidentielle, contre 166 000 en 2012 et 146 000 en 2017.

8h55 – Déjà 70 électeurs sont venus voter au Colisée à Bourail.

8h30 – Comment voter et quels sont les papiers nécessaires ? Pour pouvoir déposer un bulletin dans l’urne ce dimanche, il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune de résidence. L’idéal est de disposer de sa carte d’électeur, mais elle n’est pas obligatoire. Il faut aussi présenter une carte d’identité ou un passeport. À noter, tout de même, que la présentation d’une pièce d’identité n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 1 000 habitants, mais le président du bureau de vote doit pouvoir vérifier, si besoin, votre identité.

En cas de procuration, la personne qui vote pour un tiers doit simplement se présenter avec sa propre carte d’identité. Si la procuration a été faite à temps, la commune dispose de toutes les informations nécessaires sur l’électeur qui a donné procuration.

8h05 – La journée est lancée alors qu’avant même l’ouverture officielle des bureaux de vote, certaines personnes faisaient la queue devant leur bureau. Quelques minutes plus tard, les premiers bulletins ont déjà été déposés dans les urnes.

8h00 – L’ensemble des bureaux de vote ont ouvert sur le territoire.

7h45 – Bonjour et bienvenue sur ce live afin de suivre, minute par minute, cette journée du 1er tour de l’élection présidentielle.