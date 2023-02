"Je suis en mission pour la population calédonienne", affirme Louis Le Franc, le nouveau haut-commissaire

Louis Le Franc est "en mission".

Comme il est de tradition, Louis Le Franc, 62 ans, qui remplace Patrice Faure, a procédé lundi matin à un dépôt de gerbe au monument aux morts de la place Bir Hakeim, à Nouméa, en présence des autorités civiles et militaires.

"Si je vous dis que je suis dans un excellent état d’esprit, cela ne vous surprendra pas. J’ai un grand plaisir à revenir sur cet archipel que j’ai découvert et connu il y a une vingtaine d’années. J’ai passé quatre ans sur le territoire et je suis aujourd’hui sous le coup de l’émotion car j’ai retrouvé des visages connus au cours de cette cérémonie, et d’autres personnes qui ne sont malheureusement plus là", a-t-il déclaré à la presse à l’issue de la cérémonie.

Louis Le Franc a affirmé que sa "feuille de route est d’aider la population, dans toute sa diversité, à vivre harmonieusement sur ce territoire exceptionnel. Les Calédoniens ont besoin d’être rassurés, de savoir où ils vont et de connaître leur avenir", a-t-il poursuivi.

"Je me considère ici en mission, pas au sens militaire du terme, mais en mission pour la population calédonienne", a-t-il encore ajouté.

Plus d’informations à venir.