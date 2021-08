Vaccination obligatoire pour les Calédoniens : la décision tombera vendredi

L’image est suffisamment rare pour être soulignée, d’autant plus en période de campagne référendaire : les chefs de groupe Virginie Ruffenach (Avenir en confiance), Pierre-Chanel Tutugoro (UC-FLNKS Nationalistes et Éveil océanien), Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble) et Jean-Pierre Djaïwe (Uni) ont tenu une conférence de presse, ce mardi matin, où ils ont parlé d’une même voix sur la question de la vaccination obligatoire pour les Calédoniens.

Un sujet clivant au sein de la société mais qui bénéficie "d’un large consensus politique" avec une "volonté commune" de protéger la population, face à la menace d’une introduction du variant Delta dans le pays.

Uniquement pour les adultes

Pour autant, lundi soir, les élus de l’hémicycle ont voté une motion préjudicielle contre le projet de délibération du gouvernement "afin de se donner plus de temps" pour prolonger les discussions en commission et finaliser ce texte qui prévoit une obligation vaccinale envers l’ensemble des majeurs (sauf ceux présentant une contre-indication).

Les élus assurent que cette mesure relève la compétence de la Nouvelle-Calédonie et que, si elle est adoptée vendredi, l’État s’est dit prêt à prendre un décret dans la foulée. L’obligation vaccinale pourrait ainsi entrer en vigueur "très vite", probablement d’ici la semaine prochaine.

Diversifier l’offre de vaccins

En contrepartie, les élus du Congrès ont fait la demande à l’État de diversifier l’offre de vaccins pour ne pas imposer uniquement ceux à ARN messager. Enfin, ils ont émis un vœu auprès des provinces afin qu’elles mettent en place un programme de vaccination de proximité et ouvert 7 jours sur 7 pour que tout le monde puisse bénéficier des injections.

Les élus sont par ailleurs conscients qu’il faudra mener en parallèle une vaste campagne de pédagogie et de communication pour "lever les craintes irrationnelles" des Calédoniens opposés à la vaccination contre la Covid-19. Et ce, notamment, en avançant un chiffre : près de 90 % des malades hospitalisés dans les Antilles et en Polynésie française ne sont pas vaccinés.

A noter que ce n'est qu'une fois que la vaccination sera obligatoire pour la population, qu'elle pourra également l'être pour toute personne entrant en Nouvelle-Calédonie comme le proposait le projet de délibération initial du gouvernement.