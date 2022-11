Les coutumiers de Xârâcùù appelle à la vigilance face au Covid-19

Le président du Conseil coutumier Xârâcùù, Car Toura, et les autres membres coutumiers ont lancé un appel de vigilance à l'ensemble de ces ressortissants, ce 28 novembre 2022 dans un communiqué, "au vu du nombre de cas positif en constante augmentation face au COVID-19" en précisant que "le rappel vaccinal est préconisé."

Le Conseil est également revenu sur les gestes barrières pour freiner l'épidémie :

- Le port du masque, de type chirurgical ou UNS1 ;

- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes au moins,

- Rester à une distance de plus d'un mètre des personnes malades,

- Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir,

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,

- Eviter la bise et le serrage de mains.

Les cas de Covid-19 repartent à la hausse

Depuis la dernière semaine d'octobre, le bilan sanitaire communiqué tous les sept jours par le gouvernement dessine une tendance de fond. Les cas de Covid-19 repartent à la hausse, c'est une certitude. Les cas recensés de Covid ont doublé ces deux dernières semaines en passant de 225 à 441 nouveaux cas.

Niveau vaccination, 66 % de la population est actuellement à jour. Il est toujours possible de se faire vacciner au centre de santé de la famille (CSF) de Montravel ; en province Sud, dans les centres médico-sociaux (CMS), de l'Île des Pins, Yaté, Thio, La Foa et Bourail, uniquement sur rendez-vous ; en province Nord, dans certains centres médicaux sociaux ; chez certaines pharmacies et chez les professionnels de santé recensés sur une carte interactive disponible sur le site du gouvernement.