Suspension des vols avec la Métropole : la vive réaction des Loyalistes

Alors que le FLNKS demande au gouvernement d'envisager la suppression de tous les vols passagers venant de Métropole, pour empêcher le variant Delta de rentrer dans le pays, les Loyalistes réagissent vivement à cette annonce.

Le mouvement rappelle tout d'abord qu'il appartient au 17e gouvernement de "sécuriser juridiquement le sas sanitaire calédonien, comme cela a été fait durant ces deux dernières années " face aux recours qui se multiplient ces dernières semaines. Et qui fragilisent le dispositif.

"Nous nous étonnons qu'en quelques semaines de présidence de Louis Mapou, notre dispositif soit autant mis en difficulté alors qu'il a été sûr pendant deux ans et nous a permis d'être Covid free."

Les Loyalistes estiment ainsi que " dans la précipitation, le FLNKS veut bloquer en Métropole des milliers de Calédoniens, dont de nombreux jeunes qui vont se retrouver sans logement et dans des situations extrêmement délicates."

Et ce, alors que "notre sas sanitaire est sûr, à condition que le nouveau gouvernement fasse son travail pour le sécuriser."

Enfin, le mouvement entend rappeler aux indépendantistes que "sans la France, il n'y aurait pas de sas sanitaire puisque c'est elle qui permet de financer le dispositif, grâce à une subvention directe de 10 milliards de francs". Sans oublier que l'Etat fournit gratuitement de milliers de doses de vaccin chaque semaine.

Quant à l'appel à la mobilisation du FLNKS pour le troisième référendum, les Loyalistes estiment que " si le Oui devait passer, nous n'aurons plus droit à cette solidarité nationale et la Nouvelle-Calédonie serait seule face au virus. Nous appelons par conséquent le FLNKS a plus de retenue et à ne pas instrumentaliser la santé des Calédoniens sur l'autel de la revendication idéologique."