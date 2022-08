Air Calédonie : l'UT-CFE-CGC suspend la grève

Alors que le dialogue paraissait rompu, ce samedi matin, entre la direction d’Air Calédonie et l’UT-CFE-CGC, le syndicat a finalement décidé de "faire un geste fort" et de suspendre la grève à partir de 16 heures, ce samedi.

La reprise du dialogue n'a pourtant pas eu lieu avec la direction de la compagnie aérienne. Le syndicat explique répondre à la demande des présidents du gouvernement et de la province des Îles Loyauté, ainsi qu’à la demande du membre du gouvernement en charge des transports, des autorités coutumières, des usagers et de la population des îles.

"Cette suspension permettra d’assurer le plus rapidement possible, le retour des enfants scolarisés et de toutes les personnes qui sont actuellement bloquées", explique le syndicat dans un communiqué.

L’UT-CFE-CGC indique que le gouvernement devrait, en contrepartie, réunir mardi prochain un groupe de travail "afin de travailler sur les points qui ont été soulevés lors de ce conflit". Un gouvernement que le syndicat remercie pour "la poursuite du dialogue social et des avancées dans ce conflit".

L’UT-CFE-CGC qui termine son communiqué en expliquant que "les salariés prient les usagers de bien vouloir, avec respect et humilité, les excuser pour les gênes occasionnées".