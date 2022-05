La gronde contre la vie chère se poursuit

La mobilisation contre la vie chère qui a ressemblé un millier de manifestants mercredi 18 mai se poursuit aujourd’hui.

Des camions participent à une opération escargot au niveau du rond-point du Plexus, à Ducos, jeudi 19 mai. Une cinquante de personnes s’est rassemblée autour d’un dépôt de carburant dont l’accès n’est pas bloqué. Objectif : mettre une nouvelle fois la pression sur le gouvernement, qui doit de nouveau recevoir une délégation du mouvement, ce jeudi, à 16 heures.





Pour rappel, Hier, mercredi 18 mai, les négociations n'ont pas abouti après une longue rencontre avec le président Louis Mapou. Le mouvement estime que la proposition du gouvernement sur les taxes des carburants n'est pas suffisante. L'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie demande l'instauration d'un "Pac", dit "prix acceptable pour le citoyen" : 134 francs le litre d'essence et 115 francs le litre de gazole.

"On a été mécontents à notre sortie du gouvernement hier. On est sortis de La Moselle ce matin pour se mobiliser à Dicos afin de montrer que ça monte d'un cran, explique Florent Perrin, président de l'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Il va falloir absolument qu'on sorte de la réunion prévue à 16 heures avec ce que l'on demande ou du moins que les négociations se passent le mieux possible car ce n'est plus évident de tenir tout le monde. Aucun blocage n'est prévu pour l'instant. Tout dépendra de la réunion de cet après-midi. On n'a pas la volonté de faire les choses dans l'illégalité sauf que la responsabilité du gouvernement commence à être de plus en plus grande. "

Le mouvement appelle donc "tous les citoyens" à se mobilise de nouveau à La Moselle à partir de 14 heures,ce jeudi.