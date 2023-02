Manifestation contre la réforme du Ruamm : déjà plus d’un millier de personnes à Nouméa

A Nouméa les chambres consulaires et organisations patronales mobilisent leurs ressortissants venus protester contre la réforme du Ruamm. Plus d’un millier de personnes sont déjà présentes sur le parking de Moselle. La marche sera ponctuée de trois haltes, au Congrès, à la Cafat et au gouvernement, où les parties prenantes de la mobilisation espèrent être reçues.





D’autres mobilisations sont organisées en Calédonie. A Bourail, devant la mairie, entre 200 et 300 personnes sont déjà rassemblées.

Plusieurs centaines de personnes sont également mobilisées au pont de l’entrée de Poindimié, sur l’esplanade de la province des Îles à Wé ou encore au rond-point du centre administratif de la province Nord, à Koné.