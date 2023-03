Réforme du Ruamm : les blocages débutent

[MaJ 10h10] Le rond-point de l'Ancre Marine à Nouméa est totalement bloqué. Le mouvement se durcit. A Koné, un blocage total est en cours. Les organisateurs restent en lien avec Agissons Solidaires à Nouméa. Au centre-ville de Nouméa, certains camions arpentent les rues bruyamment.





[MaJ 9h30] A Koné, les manifestations ont traditionnellement lieu sur le rond point de Paimaboué, en face de la province Nord. Un axe qu'il est aisé de contourner.

Ce matin, les manifestants ont décidé de frapper fort en se positionnant sur le rond point de la BNC, situé à mi chemin entre Pouembout et Paiamboué. Un carrefour stratégique, qu'il est pratiquement impossible d'éviter pour qui veut traverser VKP. Un barrage filtrant y est en place depuis ce matin et les voitures passent au compte goutte.

Seul itinéraire de contournement possible : une piste vers l'est qui rejoint la Koné-Tiwaka via la tribu de Poindah. Autant dire que les automobilistes patientent tranquillement sur la RT1.





[MaJ 9h 15] La plupart des stations services Mobil, Total et Shell du territoire sont fermées depuis 8 heures et jusqu'à 12 heures, en soutien au manifestants regroupés sous le collectif Agissons solidaires. Plusieurs stations jointes par téléphone ont confirmé que l'ouverture pourrait être repoussée.

[MaJ 9h] La menace d'un blocage total n'a pour l'instant pas été mise à exécution. Les principaux responsables du collectif "Agissons solidaires" sont en réunion afin d'établir la stratégie pour ces prochaines heures. Le mouvement pourrait encore se durcir.

[MaJ 8h10] Le rond-point de Belle-Vie est bloqué, tenu non pas par les rouleurs mais par des patentés. Les autres barrages sont pour le moment levés, même s'il est très difficile de rouler dans Nouméa et ses abords. De son côté, le service de bus Tanéo annonce qu'en raison du mouvement de contestation, les lignes auront du retard et les itinéraires peuvent être modifiés.

[MàJ 7 h 10] C'est une information de nos confrères de Radio Rythme bleu. Les rouleurs et le collectif "Agissons solidaires" vont rouvrir à la circulation tous les ronds-points durant une heure. De 7 heures à 8 heures, avant de bloquer totalement les accès.





[MaJ 7 heures] Impossible de circuler sur le boulevard Vauban. Plusieurs camions se sont installés au petit matin à hauteur du Congrès, où un important dispositif de sécurité à été mis en place par les forces de l'ordre. Plusieurs barrages filtrants devraient être installés sur la RT1. Prudence si vous êtes sur la route.





Ils sont positionnés sur plusieurs points de la capitale et de la Grande Terre. Les rouleurs attendaient d’une minute à l’autre l’ordre de mettre en place les barrages filtrants.

Le Congrès est déjà encerclé et plusieurs stations-service pourraient être fermées tandis que des ronds-points stratégiques seront bloqués. Le collectif annonce aussi que les "forces vives de la Brousse seront mobilisées à Nouméa.

Des ronds-points de Nouméa bloqués





A ce stade, le collectif "Agissons Solidaires" est posté devant plusieurs ronds-points de Nouméa. Celui de l’Eau-vive, Almameto, Ducos Plexus, Belle-vie et Ancre Marine. D’autres blocages sont à venir.

"Forcément nous allons durcir le mouvement, parce que nous ne sommes pas pris au sérieux", a expliqué le président du syndicat des rouleurs et du BTP, Christophe Ramadi, mercredi, pour la première journée de mobilisation.