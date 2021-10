Disparition de la veuve de Yeiwéné, une "militante dévouée et courageuse"

Hnadrune Yeiwéné s’en est allée. La veuve Yeiwéné Yeiwéné est décédée, vendredi 1er octobre. L’Union calédonienne (UC) salue cette "militante dévouée et courageuse" qui a "toujours su faire face aux difficultés de la vie avec courage et pugnacité".

L’UC se souvient de son parcours, comme salariée de l’OPT et citoyenne. "Elle s’est engagée avec abnégation et conviction dans la réconciliation entre les gens d’Ouvéa, de Maré et d’Hienghène afin d’offrir un avenir apaisé aux générations à venir", assure le mouvement indépendantiste.

Minutes de silence

Le FNLKS garde le souvenir d'une "femme de conviction, aimable et aimée de tous". Le Parti travailliste ou des anonymes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

La commune de Lifou a décidé de respecter quinze minutes de silence, dimanche 3 octobre, à partir de 9 heures.