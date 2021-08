Assomption : " La religion évolue, elle est le reflet de la société "

Par milliers, les fidèles sont encore venus prier la Vierge Marie, en ce dimanche de l'Assomption. Un pèlerinage un peu particulier cette année qui a été marqué par l'ordination de trois diacres permanents. Faute de vocations parmi les jeunes, ces hommes, le plus souvent mariés, viennent épauler les prêtres et se mettre au service de l'église. Rencontre.

Variant Delta : le FLNKS demande la mise sous cloche

Réagissant à la récente décision de justice ayant permis à un Calédonien de sortir d'isolement sans avoir fait de test, les responsables indépendantistes demande l'arrêt des vols en provenance de Métropole. De quoi provoquer une réaction immédiate de la part des Loyalistes.

99,7 % des débris du Kea Trader ont été retirés de la mer

Quatre ans après l'échouage du porte-conteneurs Kea Trader, sur le récif Durand, au large de Maré, le chantier de démantèlement est en passe de se terminer.

Malgré une affluence moindre, la Foire a tenu toutes ses promesses

La 44e foire-exposition agricole et artisanale de Bourail a refermé ses portes, hier soir. Même si l'affluence a été moindre par rapport aux éditions précédentes, organisateurs, exposants et visiteurs s'accordent à dire que ce nouveau cru a été un bon millésime. Les gens ont pris plaisir à s'y retrouver.

La Coast to Coast, une "course vraiment magique"

Le trio composé de Leslie Nowicki, de Ludovic Lanceleur et de Caroline Favier a remporté la 3e édition de la Shell Pacific Coast to Coast, disputée samedi et dimanche entre Moindou et Kouaoua.

La Foa : un nouveau pont pour se rendre aux tribus de Koindé et de Oui-Poin

Le nouveau pont de Dogny a été inauguré, vendredi. Les élus provinciaux, les coutumiers et la population s'y sont réunis pour couper le cordon tricolore.

Rugby : L'Olympique en démonstration à Païta

Battu lors de la phase aller par Païta, l'Olympique, particulièrement en jambes samedi soir, n'a laissé aucune chance à son adversaire (71-10) pour conforter sa place en tête du championnat seniors à XV.

Mont-Dore : douze heures de basket pour dynamiser le club et fidéliser la jeunesse

En sommeil depuis trois années, les douze heures du Mont-Dore Basket Club ont retrouvé, samedi, le chemin de la halle des sports de Boulari pour une journée de partage entre retrouvailles, tournois et jeux de cohésion.

[MàJ] Course-poursuite contre un homme ivre, sans permis et multirécidiviste

L'alcool a encore été la cause de nombreuses interventions, parfois musclées, pour les forces de l'ordre et les secours à Nouméa. Folle course-poursuite, accident corporel et chute d'un voleur depuis un balcon ont émaillé la fin de semaine.

Un véhicule finit sur le toit à la promenade Pierre-Vernier : le conducteur évacué au Médipôle

