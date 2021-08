L'actualité en Nouvelle-Calédonie du lundi 2 août 2021

[GROS PLAN] L'argent fait le bonheur de Thomas Goyard

Pour l'ultime sortie des planches à voile RS : X aux Jeux olympiques, remplacées par du foil à Paris, Thomas Goyard, 29 ans, a remporté la médaille d'argent au terme d'une dernière course à suspense. Il est le 3e sportif calédonien à monter sur un podium olympique, le 1er dans une épreuve individuelle.

" Voter Non, c'est peut-être ça la véritable indépendance "

Alors que le gouvernement et le Congrès sont aux mains des indépendantistes, le Rassemblement tenait un congrès à huis clos, samedi, à Païta. Objectif : rassurer et mobiliser les adhérents dans une campagne référendaire " de proximité ".

Deux films "d'utilité publique à voir absolument" l'emportent à La Foa

Une comédie spatiale sur le destin commun et un film d'anticipation sur le changement climatique. The Rob Mission et 52 mètres plus tard sont les grands gagnants de cette 23e édition.

Disparition de la Monique : hommage et émotion samedi à Maré

Un public nombreux était réuni samedi sur le port de Tadine pour marquer le 68e anniversaire de la disparition de la Monique, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 entre Nengone et Nouméa. Louis-José Barbançon y a fait sa dernière apparition.

Et si on nourrissait nos animaux avec des larves de mouche

Difficile à croire mais la mouche pourrait bien devenir la base d'une nouvelle filière industrielle sur le Caillou. La société Neofly a mis au point un élevage qui constituerait la matière première d'une alimentation animale 100 % locale.

Beaucoup de monde et une nouveauté pour la septième édition du Big Up Day

Le Big Up Day 2021 a de nouveau attiré la foule au skatepark de Koutio, ce samedi matin, avec au programme de la danse, de la glisse et du graff toujours rythmés et réunis par le hip-hop.

La 27e Gigawatt revient à Leslie Nowicki et Ludovic Lanceleur

Ludovic Lanceleur et Leslie Nowicki ont, pour la troisième fois, dominé le classement général du 30 kilomètres. Une sacrée performance pour un binôme mixte, assortie d'un chrono très rapide : 2 heures 24 minutes et 50 secondes, à un cheveu du record de l'épreuve.

Super Ligue : deux penalties de Hienghène coulent Magenta

Après être allée à Koné arracher à Hienghène le nul à l'aller (1-1), l'AS Magenta espérait rééditer pareille performance lors des retrouvailles entre les deux équipes. La défaite 3 buts à 1 constitue donc une déception pour les Nouméens.

Le chantier de la nouvelle conduite d'eau principale de Nouméa bientôt terminé

La circulation au niveau de la rue André-de-Béchade, qui relie le 4e Km à Ducos, devrait encore être interrompue le week-end prochain au moins. En cause, la finalisation de la pause d'une portion de canalisation essentielle à l'alimentation en eau de la capitale depuis le barrage de La Dumbéa.

Nouméa : Lyncey Sioremu relance le slam au Rex

Le slam a récemment rejoint le panel d'activités proposées au Rex. Des ateliers qui se tiennent tous les vendredis, de 16 heures à 17h30, avec la célèbre slameuse Lyncey Sioremu. Ambiance.

