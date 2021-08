[GROS PLAN] Emmy Chenin élue reine de beauté du Caillou

La jeune femme née à Houaïlou a fait la différence lors du défilé organisé au centre culturel Tjibaou, samedi. Les spectateurs, les téléspectateurs et les jurés ont élu Emmy Chenin, 18 ans, Miss Nouvelle-Calédonie 2021. C'est elle qui représentera le territoire à l'élection Miss France 2022 qui se déroulera à la fin de l'année en Métropole.

Référendum : les "Voix du Non" veulent se faire entendre des indécis et des jeunes

Les partisans du Non, élus et militants, se sont réunis à Bourail, samedi, sous la bannière des "Voix du Non" pour préparer la campagne contre l'indépendance en vue du 12 décembre.

Les indépendantistes, unis, espèrent progresser dans le Grand Nouméa

Après un premier congrès du FLNKS, samedi, toutes les forces indépendantistes se sont retrouvées au même endroit pour établir une stratégie de campagne. Le mot d'ordre : unité. L'objectif : la victoire.

Trail : Ludovic Lanceleur gagne pour la huitième fois le Trail des Cagous

Après 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 et 2020, Ludovic Lanceleur a fini en tête de la course la plus longue (50 kilomètres pour environ 2 300 mètres de dénivelé positif) de la 11e édition du Trail des Cagous, dimanche matin au parc provincial de la rivière Bleue.

Innovation : Croc'too, la barquette 100 % comestible à base de farine complète et de seigle

Le cuisinier Yann Hernandez a lancé voilà un an des emballages en pain. Un concept inédit et zéro déchet, qui commence à séduire au-delà de son snack de Nouville.

Des milliers de visiteurs se régalent à la Journée culturelle indonésienne

La cuisine et les arts indonésiens ont attiré la foule ce dimanche, à Robinson, à l'occasion de la 35e édition de la Journée culturelle et récréative de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie.

Le lancement des soldes crée l'animation dans le centre-ville

C'était la principale animation de ce dernier week-end de vacances à Nouméa : le début des soldes. Samedi, commerçants et clients se montraient ravis de la première journée.

Justice : Un père et mari violent déchu de son autorité parental et envoyé au Camp-Est

Le tribunal de Nouméa a retiré, vendredi, l'autorité parentale d'un père de famille condamné à quinze mois de prison ferme pour des violences intrafamiliales.

Un obus du XIXe siècle désarmé à Canala

Le groupe d'intervention Nedex des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie est intervenu à Canala, samedi 21 août, dans la tribu de Mérénémé pour détruire l'arme.

Deux visites guidées et des entrées gratuites dans les musées de la ville

Jusqu'au 28 août, l'accès aux musées de la ville et de la Seconde Guerre mondiale est gratuit. Dans le cadre du Mois du patrimoine également, deux visites guidées mettront l'accent sur les divertissements pendant la guerre et après.

