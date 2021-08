Handisport : Pierre Fairbank 6e de la finale paralympique

La finale du 400 mètres de la catégorie sprint fauteuil (T53) des Jeux paralympiques de Tokyo s'est déroulée dimanche en milieu de soirée.

Elie Poigoune : "Il faut dépasser le passé pour construire l'avenir"

De ses années militantes, Elie Poigoune a surtout retiré une grande sagesse. A mi-chemin entre Gandhi et Mandela, le vieux sage passionne son auditoire. Si seulement cet auditoire pouvait être plus grand, beaucoup plus grand.

Jack Berthomier, Anthony Guillamin, Virginie Kleitz… Le palmarès complet du 12e festival Sublimage

Le jury présidé par Marie-Christine Cacot a rendu ses verdicts samedi soir, au Rex, à Nouméa. Jack Berthomier, grand habitué des récompenses, repart avec deux nouveaux prix, dans les catégories Auteur calédonien et Séries thématiques.

Yvon Kona, homme de culture, est le nouveau président du Sénat coutumier

Collecteur à l'Agence pour le développement de la culture kanak (ADCK), ancien adjoint au maire de Canala, le sénateur de l'aire Xârâcùù, a succédé samedi à Justin Gaïa au terme d'un Congrès du pays kanak qui s'est tenu à la tribu de N'Dé, sur la commune de Païta.

Daniel Goa n'est pas l'auteur de la publication Facebook qui crée l'émoi

L'Union calédonienne indique que son président ne dispose d'aucun compte Facebook. "J'espère que ceux qui ont réagi à cette publication n'ont pas cru un seul instant qu'elle émanait vraiment du président de l'UC", ajoute Pierre-Chanel Tutugoro, secrétaire général de l'Union calédonienne.

La mission de Saint-Louis dévoile ses trésors pour la fête de la tribu

Dans le cadre du mois du patrimoine organisé par la province Sud, la fête de Saint-Louis a accueilli un large public, samedi, à la mission où s'était installé un marché, point de départ de petites excursions autour de la tribu à la découverte de son Histoire.

Tiga prend sa revanche et relance le suspense

Battu à l'aller, le champion en titre a cette fois pris le meilleur sur Hienghène (2-0) samedi à Koné à l'occasion de la 18e journée de Super Ligue. L'écart se resserre en tête du classement.

Rallye : Eugène Creugnet et Philippe Delrieu doublent la mise à Tomo

Déjà vainqueur de la première manche de la saison à Païta, l'expérimenté binôme a signé une deuxième victoire de suite. Dimanche, sur le circuit de Tomo Valley, il devance Jean-Louis Leyraud et Philippe Blanche au terme d'une course à rebondissements.

L'histoire de la famille Ménard mise à l'honneur dans un fabuleux spectacle

Ils furent nombreux, samedi, à venir assister au spectacle rétrospectif sur les initiatives portées par Raphaël Ménard, dans les années 1900. Porté par ses rêves, cet homme ambitieux laisse encore son empreinte dans la Calédonie d'aujourd'hui.

Calédonie ensemble revendique sa vision du Non

Le parti non-indépendantiste a réuni dimanche matin ses référents du Grand Nouméa, à la vallée du Tir, afin de préciser sa stratégie pour le référendum.

Cliquez sur chacun des titres en rouge pour retrouver l'intégralité de l'article.