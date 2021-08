[GROS PLAN] Les pistes et les taxes à l'étude pour sauver le Ruamm

Les annonces se font attendre mais le sujet est bien à l'étude. Mercredi dernier, en collégialité, le gouvernement a passé au crible les différentes options destinées à redresser les comptes sociaux. Évidemment, ce sont les taxes comportementales qui prédominent. Mais la fiscalité, modifiée, est également un élément incontournable.

Savannah : renversée sur la Savexpress, une jeune fille perd la vie

Le choc ne lui a laissé aucune chance. Une jeune fille est décédée sur la Savexpress au niveau de Savannah, près de la limite entre les communes de Dumbéa et de Païta, selon nos informations.

Mimsy Daly : "L'économie calédonienne ne pourra pas encaisser un troisième confinement strict"

L'organisation patronale demande au gouvernement la création "en urgence" d'une "cellule de crise Covid" pour anticiper l'entrée du virus. Elle estime par ailleurs qu'il faut ouvrir un "dialogue" au sujet d'une interdiction d'accès à l'entreprise pour les non-vaccinés.

Les loyalistes iront vers le Non pluriel

Le directeur de campagne, Christopher Gygès, compte s'adresser "aux différentes sensibilités du Non", durant les prochains mois.

Un médecin agressé au pôle sanitaire du Nord

Les faits se sont déroulés dimanche soir, lors de la prise en charge d'un bébé.

Le "Wikipédia" des agriculteurs et des amoureux des plantes est lancé

L'Institut agronomique néo-calédonien (IAC) a créé Agripedia.nc, un site internet entièrement dédié aux cultures et aux plantes du Caillou. Une encyclopédie de la flore et de la faune locale accessible à tous.

Mont-Dore : Les moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia arrivent bientôt

Après les résultats encourageants du programme World mosquito à Nouméa, les lâchers de moustiques contenant la bactérie Wolbachia vont se réaliser prochainement dans les zones les plus densément peuplées de la commune.

La démolition du squat de l'Impérial a commencé au pied du Mont-Té

Quatorze cabanes sur dix-huit ont été détruites, hier, au squat de l'Impérial. Toutes les familles ont été relogées ou sont en cours de l'être, sauf une.

Café Royal Pacifique ouvre les portes de son entreprise pour la première fois

Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de l'industrie, des visites grand public sont organisées par la FINC au sein de certaines entreprises de Nouméa, jusqu'au 15 août. Lundi, une dizaine de personnes ont découvert les coulisses de la société Café Royal Pacifique, située à Ducos.

Bourail : Le nouveau pont de Téné a été présenté, à une semaine de la Foire

La mairie a inauguré le nouveau pont à haute technicité de Téné, samedi. Attendu depuis 30 ans, il remplace l'ancien ouvrage d'art, qui va être détruit.

Cliquez sur chacun des titres en rouge pour retrouver l'intégralité de l'article.