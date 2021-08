" Je me suis organisé pour avoir la médaille "

Le 31 juillet, au Japon, Thomas Goyard (29 ans) prenait la deuxième place de l'épreuve de planche à voile (RS : X), devenant le premier Calédonien médaillé olympique en individuel. Le voilà de retour.

Le monde du nickel parie sur une embellie passagère

Après avoir frôlé la barre en or des 20 000 dollars US la tonne, la valeur du nickel redescend, mais est toujours appréciée. Une cote artificielle, semble-t-il.

À Paris, la Maison de la Nouvelle-Calédonie met les étudiants du Caillou sur les rails

Le lendemain de leur arrivée, les jeunes Calédoniens venus se former en Métropole ont rendez-vous à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, la MNC. Au menu : des ateliers " logement ", " transports " ou " vie quotidienne " destinés à faciliter leur installation.

Environnement : la montée des eaux pourrait-elle menacer nos frontières maritimes ?

Dans le dernier rapport du Giec, les experts du climat de l'Onu pointent une accélération de la montée des eaux qui pourrait bien faire disparaître certaines îles, y compris en Nouvelle-Calédonie. Et ainsi bouleverser les frontières maritimes actuelles.

L'image sous-marine fait son festival à Nouméa

La 12e édition de Sublimage accueille le public à la mairie et au Rex jusqu'à dimanche. Au menu : expositions, projections et conférences. Objectif : sensibiliser à la biodiversité marine et en prendre plein les yeux.

L'histoire des écoles publiques de Nouméa racontée lors d'une conférence

Christiane Terrier animera une conférence, mercredi, sur l'histoire des écoles publiques de Nouméa. Une introduction à l'exposition "Mon école, son histoire" que proposera le Musée de la ville, du 1er septembre au 1er octobre.

Le Grand Théâtre de Nouméa sort de l'oubli

Louis Lagarde propose une conférence pour (re) découvrir le Grand Théâtre de Nouméa, ce soir à 18 h 30, à l'Espace Eugénie-Simone-Drouard qui vient d'être rénové.

Des ateliers ludiques pour sensibiliser aux risques routiers

L'Association prévention routière de Nouvelle-Calédonie était présente, samedi après-midi, à la piste de sécurité routière afin d'attirer l'attention des familles sur les dangers de la route, de façon ludique.

Païta : une rentrée normale à l'école Les Scheffleras

Il y a près d'un mois, trois salles de l'école primaire ont été incendiées. Lundi matin, les 251 élèves ont repris le chemin des cours normalement, accueillis par des élus, alors que les travaux de rénovation ont débuté.

L'école Téari a consacré sa journée à saluer la mémoire de Catherine Brinon

La journée de rentrée a été hors normes, lundi, à l'école Téari. Parents, enfants et collaborateurs étaient présents pour rendre hommage à Catherine Brinon, sa directrice, décédée durant les vacances scolaires.

Cliquez sur chacun des titres en rouge pour retrouver l'intégralité de l'article.