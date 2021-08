[GROS PLAN] Prony Resources veut produire un nickel " vert "

À l'heure où des catastrophes climatiques s'annoncent, la société du Sud vise la neutralité carbone en vingt ans. Sylvain David, responsable de la transition énergétique, dévoile l'architecture du projet.

Un antique obus de mortier découvert puis détruit sur la plage de Magenta

Un passant a découvert un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale, jeudi vers 15h20, ce qui a causé une interruption des rotations aériennes pendant une heure et demie. L'engin a été détruit par les militaires du Nedex, l'unité de déminage de l'armée.

Willy Gatuhau, maire de Païta : "Brûler des écoles est presque devenu un sport national sur la commune"

Durant le conseil municipal, qui s'est tenu mercredi soir, le maire a présenté la restructuration des différents services au sein de la municipalité. La création de la direction de la sécurité publique a notamment été l'occasion de faire le point sur les derniers faits marquants sur la commune.

Les retraités s'inquiètent pour les comptes sociaux

La situation du Ruamm est "catastrophique", selon l'intersyndicale des retraités de Nouvelle-Calédonie. Le groupement de syndicats demande des solutions pour pérenniser le régime de santé.

" C'est l'occasion de faire une sortie enrichissante dans le grenier agricole du pays "

La 44e exposition agricole et artisanale débute vendredi sur le site de Téné avec la traditionnelle journée des concours. Covid-19 oblige, pas de professionnels ni d'artistes extérieurs au pays mais une forte participation des acteurs du monde agricole et des artisans locaux.

Un nouvel espace pour la jeunesse inauguré à Tindu

En projet depuis un an, la Maison de la jeunesse, de la culture et du sport a été inaugurée ce jeudi matin. Elle proposera une aide aux devoirs et des activités de loisirs aux jeunes âgées de 11 à 16 ans.

Football : chassé-croisé de leaders en PH Nord

Depuis la finale de qualification provinciale de la Coupe de Calédonie gagnée 4 à 3 après prolongation le 24 juillet par l'AS Grand Nord devant l'AS Watiwé, deux nouvelles journées du championnat (2e division) ont été disputées dans le Nord qui ont donné lieu à un chassé-croisé pour la 1re place entre Watiwé et Ponérihouen.

Polynésie française : les centres de vaccination et de dépistage pris d'assaut

20 000 injections en un peu plus de trois semaines. Le retour en force de la Covid-19 a fait rebondir la campagne de vaccination au fenua.

L'USTKE entre en campagne au nom de l'unité du camp du Oui

Absent en 2018, présent en 2020, le syndicat a décidé jeudi de rejoindre la campagne du troisième référendum "pour préserver l'unité du mouvement indépendantiste".

Six aventurières vont défrayer la chronique au musée Maritime

Femmes d'exception, c'est le nom d'un spectacle qui se joue vendredi et samedi au musée Maritime. Des navigatrices vont surgir de différentes époques pour répondre à un journaliste macho. Aperçu de leur parcours.

Cliquez sur chacun des titres en rouge pour retrouver l'intégralité de l'article.