L'actualité en Nouvelle-Calédonie du vendredi 6 août 2021

Gaël Lagadec : " La véritable richesse d'un pays, c'est sa jeunesse "

Après huit années à officier en tant que président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Gaël Lagadec arrive au terme de son second mandat la semaine prochaine. L'enseignant-chercheur fait le bilan de deux mandats qui auront littéralement transformé l'UNC et fait de l'université une place de recherche réputée dans la région Pacifique.

Une promeneuse se fait arracher une partie du mollet par un pitbull à Dumbéa

Une promeneuse de 52 ans a été attaquée par un chien en liberté à Dumbéa. Grièvement blessée, elle attend actuellement une greffe pour reconstruire son mollet touché.

L'Acapa, fin prête pour sa kermesse annuelle qui aura lieu dimanche

L'Association calédonienne d'aide aux personnes âgées (Acapa) finalise les derniers préparatifs de sa kermesse annuelle, qui se déroulera dimanche, toute la journée. Les fonds récoltés serviront à aider les adhérents de la structure.

La Finc veut "transformer" le modèle économique pour réduire l'import

Alors que s'ouvre la Semaine de l'industrie, la filière veut renforcer ses capacités de production locale. Et selon les professionnels, il y a urgence avec la pandémie.

UFC-Que choisir : "On aimerait que les banques soient plus claires sur leurs tarifs"

L'antenne locale de l'UFC-Que choisir a sorti, fin juillet, sa huitième note de suivi des tarifs des banques calédoniennes. Les établissements restent encore trop cher, malgré une baisse des prix.

Handball : La force de l'habitude

Les Français se sont qualifiés pour une quatrième finale olympique d'affilée en venant à bout de l'Égypte (27-23) jeudi soir à Tokyo, assurant la France d'une nouvelle médaille.

Soana Lucet : "Je me battrai jusqu'au bout"

Retenue pour le tournoi de qualification olympique (TQO) fin mai en Autriche, mais non convoquée un mois plus tard pour les JO de Tokyo, la Calédonienne (34 ans) a mis un peu de temps à digérer la nouvelle. Avant de rebondir, une fois de plus. Et de se tourner vers l'avenir.

Rivière-Salée : La réhabilitation des 103 duplex du FSH est enfin bientôt terminée

Discutée dès 2009, mais lancée en 2013, la réhabilitation des neuf barres d'immeubles du bailleur social, totalement repensées, se terminera à la fin du mois avec la livraison des 37 derniers logements.

Référendum : les Sages, " gardiens " des valeurs et d'un débat apaisé

Pour le comité des Sages, il n'est jamais inutile de rappeler les valeurs qui constituent la société calédonienne, afin d'aborder cette troisième campagne référendaire dans la sérénité des débats.

Doucement mais sûrement, Dumbéa avance sur les modes doux

Cela fait quelques années déjà que la mairie parle des modes doux. Mais installer des pistes cyclables dans toute la ville n'est pas simple. La municipalité avance sur le projet et espère relier le centre urbain au parc de la Dumbéa d'ici dix à quinze ans. La livraison du pont historique, dédié aux piétons et aux cyclistes, est une avancée.

Cliquez sur chacun des titres en rouge pour retrouver l'intégralité de l'article.